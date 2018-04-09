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Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян

Новый президент Армении принял присягу

© Sputnik/ Aram Nersesyan
Новости
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Сегодня в Ереване состоялась инаугурация президента Армена Саркисяна.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Новый, четвертый президент Армении Армен Саркисян сегодня, 9 апреля официально вступил в должность, сообщает Sputnik Армения. Церемония инаугурации прошла в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

За годы работы в Лондоне сложились весьма теплые отношения между Саркисяном и королевской семьей. В 2013 году именно Армен Саркисян организовал тур по Армении для принца Чарльза. Как ранее отмечала супруга президента Нунэ Саркисян, принц Чарльз и ее муж желают сохранить наследие былых времен.

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У четы Саркисян есть собственная благотворительная организация — Yerevan My Love ("Ереван — моя любовь"), которая занимается восстановлением ветхих и разрушенных зданий конца XIX и начала XX века и превращает их в музыкальные, общественные и спортивные центры, где дети из неблагополучных семей могут развить свои таланты.

Родился будущий президент 23 июня 1953 года в Ереване. В 1976 году окончил факультет физики Ереванского государственного университета, кандидат физико-математических наук.

В 1984-1985 гг. преподавал в Кембриджском университете, что по тем временам, в условиях "железного занавеса", было явлением уникальным. В 1985 году Саркисян возвращается в Армению и до 1992 года преподает теоретическую физику в ЕГУ.

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В 1992 году, спустя год после провозглашения независимости Армении, был назначен послом республики в Великобритании, проработав на этой должности год. В 1993-1994 гг. был послом Армении в Европе и Евросоюзе.

1 ноября 1996 года Саркисян возглавил правительство Армении, проработав на этом посту до 28 февраля 1997 года. В 1998-2000 гг. Саркисян вновь был послом страны в Соединенном Королевстве.

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С 2000 года Саркисян не занимал государственных должностей. Вплоть до 2013 года участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России,

Туркменистане, и Узбекистане. Некоторое время был консультантом компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.27 сентября 2013 года в третий раз возглавил дипломатическую миссию Армении в Лондоне. 2 марта 2018 года большинством голосов депутатов был избран президентом Армении.

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Теги:
Армения, выборы президента Армении, политика, Армен Саркисян
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