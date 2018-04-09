Новый земельный кодекс: как будут отбирать участки у крестьян

КИШИНЕВ, 9 апр —Sputnik. Министерство сельского хозяйства Молдовы предлагает принять новую редакцию земельного кодекса. Документ вынесен на публичное обсуждение. Как отмечают в профильном ведомстве, кодекс содержит новую классификацию участков. Земли будут разделены на лесной фонд, водный фонд, фонд, предназначенный для строительства и благоустройства территорий, историко-культурный, по защите окружающей среды, появятся также участки специального назначения.

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Значимые изменения касаются сельскохозяйственных земель. Они связаны с желанием властей способствовать скорейшему процессу их консолидации. Как поясняют в минсельхозе, препятствием часто служат участки, которые находятся посередине консолидированных земель, в то время как хозяева не хотят продавать свои мелкие наделы.

Для разрешения подобных ситуаций, власти предлагают новое решение. Консолидация будет считаться состоявшейся, если 70% владельцев участков на той или иной территории согласны на и продажу. Или в случае, если 80% земель уже находятся в руках одного владельца. Собственнику небольшого участка, придется "переехать". Ему выдадут иной земельный надел, как обещают в минсельхозе – равнозначный, но в другом месте.

В новой редакции Земельного кодекса прописана и другая инициатива минсельхоза, уже озвученная ведомством ранее. Местные органы власти получат право передать в аренду частным лицам земельные наделы крестьян. Это правило будет касаться тех участков, которые не обрабатываются более двух лет. Срок аренды составит не более 5-ти лет. Доходы поделят в пропорции 70% на 30%. Большую часть средств получат владельцы участков.