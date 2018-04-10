В Румынии с рельсов сошел пассажирский поезд

К счастью, пострадавших в результате инцидента, случившегося с пассажирским поездом в Румынии, нет.

БУХАРЕСТ, 10 апр — Sputnik. В Румынии пассажирский поезд сошел с рельсов, произошло это между населенными пунктами Решица и Тимишоара, недалеко от станции Колцан. Инцидент произошел примерно в 5 утра. К счастью, пострадавших нет.

Причина схождения поезда с рельсов — оползень у туннеля. На поезд упали камни, валуны и слой чернозема, удар был настолько сильным, что поезд сошел с рельсов, отмечает Ro.sputnik.md.

В пассажирском поезде, который принадлежит частной компании, в момент ЧП было около 40 человек. Жертв нет. Однако пассажирам пришлось ждать два часа, пока к ним доберутся спасатели

По предварительным оценкам, движение на железнодорожной линии Решица — Тимишоара может быть возобновлено только через несколько дней.