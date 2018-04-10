Полиция проверяет сообщение о бомбе в здании кишиневского суда

В столичной полиции подтвердили информацию о том, что поступило сообщение о бомбе в здании суда сектора Центр.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Во вторник после полудня поступило сообщение о бомбе, заложенной в здании суда столичного сектора Центр. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

"На месте находится спецмашина спасателей для мониторинга ситуации, а также сотрудники полиции и саперы. Сообщение поступило примерно 25 минут назад", — сказала Пушкашу.

Замглавы кишиневской полиции Силвиу Мушук подтвердил Sputnik, что из здания суда эвакуирован весь персонал.