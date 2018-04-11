Патриарх Кирилл: в России может появиться свой "Ватикан"

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Город Сергиев Посад, расположенный в Подмосковье, скоро может ждать большая реставрация. Речь идет о святынях русской православной церкви, таких, как Троице-Сергиева лавра, а также об исторических памятниках города. Более того, населенному пункту могут присвоить особый статус для сохранения исторического и духовного наследия Сергиева Посада. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси и Кирилл.

На протяжении столетий Сергиева лавра, основанная в XIV веке Сергием Радонежским и расположенная в Сергиева Посада, является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.

На заседании попечительского совета лавры с участием представителей государственной власти, патриарх не уточнил, в чем именно может заключаться "особый статус" города, добавив, что такие предложения сейчас обсуждаются.

"Хотел бы несколько слов сказать о той идее, которая постепенно стала формализоваться и приобретать вид уже конкретных предложений относительно возможной, очень существенной реорганизации города Сергиева Посада. Предложения стали поступать, в том числе в мой адрес, из разных источников. Суть их заключается в том, что во многих странах, государствах есть города, которые являются духовными центрами, имеющими значение для всего народа как в духовном, так и в историческом смысле этого слова", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

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В пример он привел Ватикан, который является "центром Католической церкви, духовным центром для всемирной католической общины", и город Кентербери в Великобритании — центр Англиканской церкви.

"Среди нашей общественности, представителей и местной, и федеральной власти стали возникать идеи, связанные с тем, чтобы попытаться придать и городу Сергиеву Посаду особый статус, и, конечно, в связи с этим провести серьезную реконструкцию города, направленную на, с одной стороны, сохранение памятников, с другой — на создание более благоприятной среды обитания людей. И в-третьих, подчеркнуть этой реорганизацией особый исторический и духовный статус нашего города", — рассказал патриарх Кирилл.

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Он добавил, что святыни Сергиева Посада имеют важное значение для всего российского народа, для его национального самосознания.

Попечительский совет Троице-Сергиевой лавры был создан в 2001 году указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II.