Путин: положение дел в мире не может не вызывать беспокойства

Президент России Владимир Путин надеется, что международные отношения вернутся в конструктивное русло, и нарастание хаоса будет остановлено.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все хаотичней, и выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает.

"Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — заявил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств.

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Российский лидер также высоко оценил политику нейтралитета Австрии, сбалансированную позицию этого государства по многим внешнеполитическим вопросам.

Напомним, что американскому лидеру Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

Трамп обсудил со своими советниками возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс.

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При этом в Белом доме полагают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск, поэтому проработка вариантов мер со стороны Вашингтона предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции.