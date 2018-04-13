В Кишиневе 9 мая пройдет Бессмертный полк

Представитель Координационного Комитета "Победа" призвал гражданское общество, все организации и иностранных дипломатов принять участие в марше Победы.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Участники пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова, рассказали о результатах деятельности Координационного Комитета "Победа" (ККП) и предстоящих мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель ККП Алексей Петрович отметил, что большой интерес вызывает у населения выставка "Бессмертный Сталинград", посвященная 75-й годовщине победы Красной Армии в Сталинградской битве, цикл образовательных экскурсий для учащихся школ и лицеев республики — "Дороги Победы".

По его словам, восьмого мая при поддержке президента Молдовы состоится праздничный концерт с участием зарубежных исполнителей. В этот же день на центральной площади столицы будет выставлена военная техника.

Девятого мая пройдет праздничный концерт и салют в честь праздника 9 мая. Как отметил Петрович, главным мероприятием станет проведение марша Победы и шествие Бессмертного полка, когда граждане нашей республики почтят память героев Великой Отечественной войны.

"Мы хотели бы, чтобы все наши граждане, которые считают своим долгом почтить память героев, погибших за свободу и независимость нашей Родины, пришли девятого мая в колонну Бессмертного полка и стали частью масштабного марша памяти, марша Победы", — заявил Петрович.

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Как уточнил он, к участию приглашают всех, невзирая на политические, этнические и иные различия, так как День Победы – общий праздник.

"Мы приглашаем все организации нашей страны, всех граждан республики, дипломатические представительства, аккредитованные в нашей стране, принять участие в этом масштабном мероприятии", — заключил председатель ККП.