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Мессенджер Telegram

Cуд разрешил заблокировать Telegram в России

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости
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Судебная инстанция приняла решение по иску Роскомнадзора о блокировке популярного в РФ мессенджера.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке в России Telegram. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся в зале судебной инстанции. 

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Мессенджер был привлечен к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Так же как заинтересованное лицо к процессу привлечена ФСБ, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Таганский суд в пятницу начал рассматривать иск по существу. Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Вместе с тем, юристы уже сообщили, что намерены обжаловать решение судебной инстанции.

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Теги:
блокировка, мессенджер, Telegram, Россия
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