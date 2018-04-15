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Президент США Дональд Трамп, архивное фото

США не остановятся, провокации возможны везде

© AP Photo / Evan Vucci
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Ростислав Ищенко
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Нагнетание напряженности на мировой арене уже не остановить, считает колумнист Sputnik Ростислав Ищенко.

Ночные события в Сирии свидетельствует о том, что ставки в противостоянии США и Российской Федерации растут.

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При всем моем уважении к сирийским системам ПВО, я очень сомневаюсь, что они бы смогли сбить больше двух третей полетевших ракет без некоторого согласования. Руководству Сирии, очевидно, было известно, куда полетят ракеты. А на объекты, представлявшие для Сирии реальную ценность, не упало практически ни одной ракеты.

Удар по Сирии был продиктован стремлением США сохранить лицо. Но, по сути, этот удар не решает никаких глобальных проблем.

США доказали, что не могут сосуществовать в мире с любой другой страной, которая противостоит их воле. Или которая хотя бы теоретически может противостоять Соединенным Штатам. США давно хотели уничтожить правительство Асада, переформатировать или вообще демонтировать Сирию. Но цель даже не в этом. А в том, чтобы демонтировать Россию как страну, способную на противостояние.

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Поэтому новая провокация на грани фола обязательно будет, притом, не обязательно в Сирии. Вспомним начало десятилетия, когда события "арабской весны" стали происходить одновременно в Сирии и в Ливии. В Ливии смена власти получилась быстро, а в Сирии процесс затянулся. И в определенный момент, в 2014 году, США перенесли свои усилия в Украину. Потом обратили внимание на Прибалтику, далее — на Северную Корею, потом опять активизировались в Сирии.

Напряженность или кризис

Проблема заключается в том, что процесс нагнетания международной напряженности уже не остановить. Провокации будут продолжаться. И совершенно необязательно следующая произойдет в Сирии. Она может случиться в Прибалтике, в Украине, в Грузии. На месте немцев я бы сейчас не расслаблялся. Германия сейчас начинает отходить от американского влияния. Была ведь химическая провокация в Британии. Почему бы не сделать химическую провокацию в Германии? Задача — любой ценой сплотить рассыпающийся западный монолит и дискредитировать строящийся газопровод "Северный поток-2". Потому что это будет показателем того, что часть Европы все-таки ослушалась США и не справляется с ролью санитарного кордона против России.

США хотят заставить рассыпающуюся Европу вернуться в свою орбиту. И после этого, опираясь на свою "трансатлантическую" солидарность, усилить противостояние с Россией. Штаты не могут отказаться от этой задачи, потому что попытка отказа от мировой гегемонии приведет к моментальному социально-экономическому кризису. И этот кризис будет иметь очень серьезные последствия.

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Теги:
Украина, Сирия, Россия, США
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