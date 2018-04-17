18:17 17 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Мессенджер Telegram

Депутат рассказал, кто ответственен за последствия блокировки Telegram

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
43 0 0

По предварительной информации, администраторы Telegram начали использовать для обхода блокировки мессенджера IP-адреса Amazon и Google.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Часть ответственности за последствия и неудобства, вызванные блокировкой Telegram, лежит, в том числе, на администрации мессенджера, считает заместитель секретаря генерального совета "Единой России", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, слова которого цитирует РИА Новости

Мессенджер Telegram
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Cуд разрешил заблокировать Telegram в России

В России могут запретить Telegram — комментарий пресс-секретаря Путина>>>

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram стал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и указанные адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.

"Мы же с вами видим, что администрация Telegram встала в позу и решила создать прецедент по правовому нигилизму. Конечно, жаль — сочувствуем мы пользователям, не сочувствуем мы пользователям, но значительная доля ответственности за те неудобства и за то, что произошло, лежит на администрации, в том числе, Telegram", — сказал Ревенко. 

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Депутат Госдумы: жаль, если из-за позиции Дурова Telegram заблокируют

По его словам, Роскомнадзор "как уполномоченный орган, как регулятор этой сферы проявляет принципиальную позицию по выполнению решений суда и норм законодательства". Ревенко считает, что администрации Telegram предлагались различные варианты, и, по его мнению, "можно было найти решение проблемы еще во внесудебном порядке".

"Мы не можем допускать правового нигилизма. Есть закон, который требует исполнения. Мы не можем делать никаких исключений. Другое дело, что, если возникают обстоятельства, существуют процедуры, через которые можно опротестовывать решения суда. Можно ставить под сомнение какие-то отдельные законодательные акты. Все процедуры и механизмы есть, и тем, кто настаивает на своей точке зрения в этой истории, нужно это иметь в виду", — заключил Ревенко.

По теме

Почему Telegram считается самым безопасным мессенджером
Telegram оштрафовали на миллион за отказ предоставлять информацию ФСБ
Теги:
Telegram, мессенджер, виновные, запрет, Юрий Дуров, Москва, Россия, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
    Президентские амбиции

    Политолог считает, что у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" есть амбиции выиграть президентские выборы и сохранить свой имидж.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Совбез ООН отклонил российский проект резолюции России по Сирии
    Нейтральная Астана

    Политолог назвал причину, из-за которой Казахстан воздержался при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции по Сирии.

  • Трубы Бишкекского теплоэлектроцентраля. Архивное фото
    Чем вы недовольны?

    Почему посол КНР возмущен тем, что в Кыргызстане критикуют итоги модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена китайской компанией?

  • Поэт Алексей Авганов
    Пеший маршрут

    Известный рязанский поэт Алексей Авганов рассказал корреспонденту Sputnik, как в 65 лет пешком дошел из Рязани в Душанбе.

  • Разминирование, архивное фото
    По минному полю

    Стало известно, когда начнется процесс разминирования на узбекско-таджикской границе – с 90-х годов жертвами подрывов стали десятки людей.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Иван и Влад Демьян выступили в Кишиневе
Ветра Эльдорадо: лучшие фото выступления Ивана Демьяна в Кишиневе
В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии
В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии
Правила пожарной безопасности
Правила пожарной безопасности - хочешь выжить, будь добр соблюдать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться