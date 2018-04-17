Депутат рассказал, кто ответственен за последствия блокировки Telegram

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Часть ответственности за последствия и неудобства, вызванные блокировкой Telegram, лежит, в том числе, на администрации мессенджера, считает заместитель секретаря генерального совета "Единой России", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, слова которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Cуд разрешил заблокировать Telegram в России

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В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram стал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и указанные адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.

"Мы же с вами видим, что администрация Telegram встала в позу и решила создать прецедент по правовому нигилизму. Конечно, жаль — сочувствуем мы пользователям, не сочувствуем мы пользователям, но значительная доля ответственности за те неудобства и за то, что произошло, лежит на администрации, в том числе, Telegram", — сказал Ревенко.

По его словам, Роскомнадзор "как уполномоченный орган, как регулятор этой сферы проявляет принципиальную позицию по выполнению решений суда и норм законодательства". Ревенко считает, что администрации Telegram предлагались различные варианты, и, по его мнению, "можно было найти решение проблемы еще во внесудебном порядке".

"Мы не можем допускать правового нигилизма. Есть закон, который требует исполнения. Мы не можем делать никаких исключений. Другое дело, что, если возникают обстоятельства, существуют процедуры, через которые можно опротестовывать решения суда. Можно ставить под сомнение какие-то отдельные законодательные акты. Все процедуры и механизмы есть, и тем, кто настаивает на своей точке зрения в этой истории, нужно это иметь в виду", — заключил Ревенко.