В Лондон из Кишинева попытались ввезти "яд"

"Штатную" контрабанду изъяли у пассажира, собиравшегося вылететь из Кишинева в Лондон.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Более девяти тысяч сигарет нашли в багаже пассажира авиарейса Кишинев-Лондон в столичном аэропорту.

© Sputnik / Руслан Кривобок Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет

И все был хорошо, если бы груз был задекларирован. Но — увы!

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Яд, — а "сигареты это яд, и курение — смерть"! — нашла служебная собака.

По данным Таможенной службы, опубликованным в пятницу, сигареты были различных марок. Всю партию арестовали, а нарушителю выписали штраф в 3,5 тысячи леев.

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