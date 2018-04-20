18:50 20 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Молодые люди курят, архивное фото

В Лондон из Кишинева попытались ввезти "яд"

© Sputnik / Владимир Сергеев
Новости
Получить короткую ссылку
204 0 0

"Штатную" контрабанду изъяли у пассажира, собиравшегося вылететь из Кишинева в Лондон.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Более девяти тысяч сигарет нашли в багаже пассажира авиарейса Кишинев-Лондон в столичном аэропорту.

Табачная фабрика
© Sputnik / Руслан Кривобок
Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет

И все был хорошо, если бы груз был задекларирован. Но — увы!

Спирт, сигареты и цезий: как пограничная полиция борется с контрабандой >>>

Яд, — а "сигареты это яд, и курение — смерть"! — нашла служебная собака.

По данным Таможенной службы, опубликованным в пятницу, сигареты были различных марок. Всю партию арестовали, а нарушителю выписали штраф в 3,5 тысячи леев.

А вот как выглядит самый лучший социальный ролик о вреде курения.

По теме

Стоп контрабанда: молдо-украинскую границу будут усиленно контролировать
В поезде Одесса-Кишинев контрабандой везли косметику на 80 000 леев
Контрабанду на треть миллиона леев изъяли таможенники за четыре дня
Золотая контрабанда: за молдавские сигареты в ЕС хотели выручить миллионы
Теги:
яд, сигареты, контрабанда, таможня, задержание, Лондон, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Батуми
    Все бегут!

    Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Рассмотрение кандидатуры правительства во главе с премьером Мухаммедкалыем Абулгазиевым
    Достойный кандидат

    Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.

  • Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
    Понаблюдайте!

    Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

  • Заправка Лукойла в Узбекистане
    Почему не открывали?

    Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Александра Лукашенко с Игорем Додоном
Как Лукашенко провел в Молдове переговоры и участвовал в посевной
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Пожары в Молдове
Пожары в Молдове: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться