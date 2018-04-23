Пробок не избежать: одну из центральных улиц Кишинева перекроют

Кишиневцам придется запастись терпением и нервами: на одной из столичных улиц временно ограничат движение.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Одну из центральных улиц Кишинева перекроют на несколько часов во вторник, 24 апреля.

© Sputnik / Rodion Proca Кишинев "замер": причина - ремонт дорог и пробки

"Мэрия Кишинева объявляет о приостановке дорожного движения по улице Александру Хашдеу на периметре улиц Святого Петра — Святого Георгия. Ограничение будет действовать с 24 апреля — с 15.00 до 19.00 — в связи с культурными мероприятиями, которые проводит некий экономический агент", — сообщили в столичной администрации.

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Водителям, которые пересекают эту зону, рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.