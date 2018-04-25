Как в Молдове и мире готовятся к маршу "Бессмертного полка"

В четверг, 26 апреля, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев — Минск — Бишкек — Москва — Таллинн — Цхинвал на тему: "Бессмертный полк: по странам единым маршем".

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В среду, 9 мая, во многих странах мира пройдет акция "Бессмертный полк". Жители выйдут на улицы городов, районных центров, сел и деревень с портретами своих родственников, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой отечественной войны.

О том, как будет организована акция в Молдове, России, Белоруссии, Эстонии, Кыргызстане расскажут организаторы:

В Кишиневе:

— председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петр ДОНЦОВ.

В Бишкеке:

— координатор "Бессмертного полка" по Бишкеку Зульфира ХАЙБУЛЛИНА;

— председатель Бишкекского городского Кенеша (Совета) Алмаз КЕНЕНБАЕВ.

В Минске:

— председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей ГЕРАЩЕНКО;

— организатор акции "Бессмертный полк" в Минске, депутат Палаты представителей Беларуси 1-ого созыва Валерий ДРАКО.

В Москве:

— народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;

— член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА;

— член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", председатель регионального штаба регионального отделения в Краснодарском крае Борис ЛЕВИТСКИЙ.

В Таллинне:

— представитель общественной организации "Российские соотечественники Европы" Сергей ЧАУЛИН;

— представитель объединения "Потомки участников Великой Отечественной Войны" Андрей ГОНЧАРОВ.

В Цхинвале:

— министр культуры, организатор "Бессмертного полка" Жанна ЗАССЕЕВА.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.