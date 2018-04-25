Владимир Пресняков-старший срочно госпитализирован в Москве

О том, что прославленный музыкант попал в больницу, стало известно из сообщений российских СМИ и от его невестки, певицы Натальи Подольской.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Заслуженный артист России, знаменитый композитор, аранжировщик, саксофонист Владимир Пресняков-старший госпитализирован в Москве. Артист попал в больницу после инфаркта миокарда, о чем стало известно из сообщений российских СМИ и от его невестки, популярной певицы Натальи Подольской.

"Он действительно лежит в больнице под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", — отметила Подольская.

В свою очередь, о том, что Пресняков-старший попал в больницу после перенесенного инфаркта стало известно и из публикации в соцсетях, сделанной известным молдавским продюсером Сергеем Орловым.

"Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован после инфаркта… Но никакой паники! Надо просто нам всем вместе поддержать любимого артиста, которого, кстати, многое связывает с Молдовой. Выздоравливайте скорее, Владимир Петрович!", — написал Орлов в Facebook.

Владимир Пресняков-старший является главой целой творческой династии. Его сын Владимир Пресняков-младший стал любим публике еще в конце 80-х годов прошлого века, прославившись с такими композициями, как "Стюардесса по имени Жанна" и "Зурбаган". Супруга Преснякова-старшего Елена долгие годы являлась вокалисткой прославленного ВИА "Самоцветы". Внук Никита проявил себя на российской эстраде, как талантливый начинающий исполнитель.

Редакция Sputnik Молдова желает Владимиру Петровичу скорейшего выздоровления и новых творческих свершений!