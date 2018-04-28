21:03 28 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Gehirn

Нет - обману: компьютер будет узнавать пол человека по набранному им тексту

© Flickr/ amy leonard
Новости
Получить короткую ссылку
51 0 0

Российским ученым удалось разработать метод компьютерной лингвистики, благодаря которому пользователю, желающему обмануть искусственный интеллект, не удастся этого сделать.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Коллективу российских ученых удалось разработать метод, который обучает компьютер распознавать пол человека по набранному им тексту. Точность определения гендерных признаков пишущего варьируется у отметки в 80 процентов. Исследование проводилось специалистами из российского "Курчатовского Института" и Воронежского государственного университета. Научная разработка относится к области компьютерной лингвистики. Исследование проводилось по гранту Российского Научного Фонда.

Многочисленные научные исследования показывают, что в письменном тексте неизбежно отражаются характеристики его автора — пол, психологические особенности, уровень образования.

Речь является ценным психодиагностическим инструментом, который используют специалисты кадровых служб крупных компаний, а также служб безопасности.
На основе анализа речи можно диагностировать наличие у человека некоторых заболеваний таких, как деменция и депрессия, а также определить склонность к суицидальному поведению. Потребность в установлении характеристик автора текста также растет с развитием интернет-коммуникаций: компаниям важно знать, каким группам лиц нравятся их товары и услуги.

Леонтий Букштейн
© Facebook / Юрий Курочкин
Букштейн: искусственный интеллект брошен на борьбу с Russia Today

Ученые, работающие в данном направлении (лингвисты, психологи, специалисты по информационным технологиям), на основе численных значений различных параметров текста строят математические модели для диагностирования тех или иных параметров личности.

Коллектив специалистов проанализировал эффективность различных технологий машинного обучения с использованием нейронных сетей для анализа текстов.

В ходе исследования они сравнили точность решения задачи гендерной идентификации текстов на основе двух подходов к моделированию на основе данных: с одной стороны, алгоритмы машинного обучения, с другой стороны — нейронные сети глубокого обучения.

Работа мозга
© Fotolia / Andrea Danti
Создан искусственный интеллект, превосходящий человека в аналитике

"Мы достигли высоких результатов в определении пола автора текста благодаря продвинутым нейросетевым моделям, в условиях, когда автор не скрывает свой пол. На очереди задача определения пола в условиях его намеренного сокрытия", — рассказал доцент Александр Сбоев.

Так, в следующих текстах, размещенных изначально на сайте знакомств, нейросеть без труда находит подвох в десяти случаях из десяти, притом, что автор намеренно ставит в подписи имя противоположного пола.

Текст написан девушкой: "Я красивый, накачанный мужчина 30 лет. Работаю в крупной компании на хорошей должности с приличной зарплатой. Живу в собственной квартире в центре города. В собственности также находится небольшой, но симпатичный домик в одной из деревушек Италии. Увлекаюсь спортом, в частности, футболом. Люблю выбираться куда-нибудь на выходные, не терплю домоседок. Девушка, которая мне бы подошла, должна обладать скромным нравом, красивой внешностью и привлекательной фигурой по современным стандартам. Она должна разделять мои интересы, не должна быть ревнивой и не должна пытаться вызвать чувство ревности у меня. Содержать девушку я не собираюсь, так как считаю, что в семье должны работать оба. Бюджет также предпочитаю вести раздельно. Не потерплю измены".

Текст написан мужчиной: "Здравствуйте! Я крайне недовольна, крайне! Почему вы так себя с нами ведете?! Мы же тоже люди, мы все равны! Вы сексист? Я больше не буду это терпеть! Я твою машину вообще всю разобью, разрисую. Жди, нелюдь. Финишу таким быть".

Ученые разработали замену важному человеческому органу>>>

Результаты этого исследования показали, что подход, основанный на использовании сверхточной нейронной сети и методов глубокого обучения для распознавания пола человека, написавшего текст, является наиболее оптимальным.

Сейчас группа исследователей работает над задачей распознавания возраста пользователя компьютера, который сознательно скрывает свои прожитые годы.

По теме

Аж "плакать хочется": как защитить свой компьютер от вируса-вымогателя
Пользователи соцсетей обнаружили в Кишиневе "порно-карусели"
Пользователи соцсетей оценили обновление YouTube: всем нравится
Теги:
IT, человек, определение, искусственный интеллект, информационные технологии, компьютер, ученые, пол, "Курчатовский институт", Александр Сбоев, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури
    Успешный сезон

    В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Когда впервые болгары оказались в Молдове
Болгары в Молдове: почему они считают страну своей второй родиной
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться