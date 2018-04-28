Даны рекомендации по выбору мяса для шашлыка перед "маевкой"

Незадолго до майских праздников Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам: как правильно выбрать мясо для того, что бы удивить родных и близких поистине вкусным шашлыком.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Майские праздники давно стали излюбленными на пространстве СНГ, как в России, так ив Молдове. Традиционно, используя возможность погреться на щедром весеннем солнце и отдохнуть на природе, тысячи семей и дружеских компаний выходят на полянки и в леса для того, чтобы полакомиться шашлыком. Причем в рецептах его приготовления соревнуются многие мужчины. Бывает так, что собравшиеся наблюдают настоящее "шоу мангалов", когда мужчины соревнуются в кулинарных умениях по приготовлению мяса на углях. Однако известно, что любой шашлык, даже самы вкусный, начинается со свежего и хорошего мяса.

В преддверии традиционных "маевок" российский Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

© Sputnik / Эльнур Салаев Ароматный шашлык - лучшее блюдо лета

"Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов", — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует россиянам обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта. Кроме того, потребителям советуют обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.

"Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой", — добавляется в сообщении.

Кроме того, рекомендовано обратить внимание на количество жидкости при покупке шашлыка заводского производства: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.