14:08 28 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Какой шашлык лучше?

Даны рекомендации по выбору мяса для шашлыка перед "маевкой"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Новости
Получить короткую ссылку
50 0 0

Незадолго до майских праздников Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам: как правильно выбрать мясо для того, что бы удивить родных и близких поистине вкусным шашлыком.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Майские праздники давно стали излюбленными на пространстве СНГ, как в России, так ив Молдове. Традиционно, используя возможность погреться на щедром весеннем солнце и отдохнуть на природе, тысячи семей и дружеских компаний выходят на полянки и в леса для того, чтобы полакомиться шашлыком. Причем в рецептах его приготовления соревнуются многие мужчины. Бывает так, что собравшиеся наблюдают настоящее "шоу мангалов", когда мужчины соревнуются в кулинарных умениях по приготовлению мяса на углях. Однако известно, что любой шашлык, даже самы вкусный, начинается со свежего и хорошего мяса. 

В преддверии традиционных "маевок" российский Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Виды шашлыка
© Sputnik / Эльнур Салаев
Ароматный шашлык - лучшее блюдо лета

"Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов", — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует россиянам обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта. Кроме того, потребителям советуют обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.

"Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой", — добавляется в сообщении.

Кроме того, рекомендовано обратить внимание на количество жидкости при покупке шашлыка заводского производства: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

По теме

Тухлое и сомнительное мясо готовилось к продаже на рынках Молдовы
Почему молдавское мясо не попадает в ЕС
Чем травят жителей Кишинева: к продаже готовилось протухшее мясо
Теги:
маевка, маринад, рецепт шашлыка, шашлык, мясо, Роспотребнадзор, Молдова, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко в стакане, архивное фото
    Молочные реки

    Минск и Москва планируют создать единую компанию-трейдера, которая будет поставлять белорусскую молочку и следить за ее качеством и ценой.

  • Сотрудник итальянской службы полиции
    Держи вора!

    По обвинению в краже итальянские полицейские в городе Галларате задержали трех человек, один из которых 47-летний выходец из Грузии.

  • Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ
    Репетиция в унисон

    На набережной Сухума прошла совместная репетиция парада ко Дню Победы абхазских и российских военнослужащих.

  • Арестованный в наручниках
    На берег турецкий

    Объявленный в розыск Анкарой гражданин Турции, считающийся одним из лидеров ячейки течения Фетуллаха Гюлена в Батуми, доставлен из Баку в Стамбул.

  • Никол Пашинян и Валерий Осипян
    Сила слова

    Власти Армении не планируют силовых действий против демонстрантов, пока акции протеста носят мирный характер, заявил Минюст республики.

  • Пассажиры в аэропорту
    Буйный пассажир

    Возвращавшийся со свадьбы астанчанин пнул и оскорбил полицейского и его напарников в аэропорту Алматы. Что грозит дебоширу?

  • Подготовка к сбору урожая картофеля. Архивное фото
    Посевные миллионы

    Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) предоставит Кыргызстану свыше 25 миллионов долларов в виде кредита и гранта.

  • Акция Георгиевская ленточка, архивное фото
    Символ Победы

    В Душанбе стартовала акция "Георгиевская ленточка" – в этом году она проходит в 85 регионах России и в более чем 70 странах мира.

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий гость

    Политолог рассказал, какие задачи ставит перед собой президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время визита в Узбекистан, который начнется завтра.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Задержание боевиков, планировавших теракты в Москве
Опубликованы кадры задержания боевиков, планировавших теракты в Москве
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться