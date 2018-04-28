Вниманию жителей Молдовы: в аэропортах Москвы будут строго наказывать за это

Отныне сотням молдавским граждан, вылетающим и прибывающим в московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский надо быть более внимательными и осторожными.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Жители нашей страны, которые массово летают в Москву, должный обратить внимание на новые правила поведения в аэропортах российской столицы, за нарушение которых могут серьезно оштрафовать.

Мособлдума приняла поправки к региональному Кодексу об административных правонарушениях, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Документ опубликован на сайте регионального парламента Московской области.

Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.

При этом нарушением также будет считаться "нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях", а также сидение на полу и "размещение багажа на сиденьях".

Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. "Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон", — говорится в постановлении. За подобные действия предусмотрен штраф 100 рублей.

Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей.

Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.