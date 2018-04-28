Прогноз погоды: через пару дней в Молдову придет африканская жара

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Весна, похоже, постепенно прекращает баловать жителей республики сравнительно комфортной погодой.

Так, если в субботу, 28 апреля, граждан страны ждет поистине "шашлычная" погода, когда солнце будет благосклонно, а температура воздуха в дневные часы не превысит плюс 23 градусов по Цельсию, то в воскресенье днем, 29 апреля, столбик термометра уверенно поползет вверх, в среднем, на плюс три-четыре градуса. остановившись отметки в плюс 25-26 по Цельсию.

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Настоящее лето, заставляющее в начале мая зацвести шиповник, может прийти в Молдову во вторник и среду, когда днем ожидается солнечная погода и до плюс 27-28 градусов тепла. Ночи также будут по-майски сравнительно теплыми и звездными. В понедельник, вторник, среду и четверг температурные минимумы в стране уверенно установятся на отметке в плюс десять градусов. А вот с четверга на пятницу жителям страну даже ночью придется попотеть: ожидается до плюс 16. Днем же лето, похоже, окончательно сделает из граждан Молдовы утомленных солнцем, поскольку плюс 29 станет реальностью.

Кардиологи предупреждают, что в знойное время суток жителям солнечной Молдовы лучше не играть с главной и теплой звездой человечества и без нужды не выходить на зной. Не лишними будут и полтора-два литра чистой воды, выпитой, когда жара испытывает на прочность.