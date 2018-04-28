08:13 28 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Жара

Прогноз погоды: через пару дней в Молдову придет африканская жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
Получить короткую ссылку
60 0 0

Последние сравнительно комфортные весенние дни ожидают жителей и гостей Молдовы, уже на следующей неделе будет припекать почти по-летнему.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Весна, похоже, постепенно прекращает баловать жителей республики сравнительно комфортной погодой.

Так, если в субботу, 28 апреля, граждан страны ждет поистине "шашлычная" погода, когда солнце будет благосклонно, а температура воздуха в дневные часы не превысит плюс 23 градусов по Цельсию, то в воскресенье днем, 29 апреля, столбик термометра уверенно поползет вверх, в среднем, на плюс три-четыре градуса. остановившись отметки в плюс 25-26 по Цельсию.

Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть>>>

Настоящее лето, заставляющее в начале мая зацвести шиповник, может прийти в Молдову во вторник и среду, когда днем ожидается солнечная погода и до плюс 27-28 градусов тепла. Ночи также будут по-майски сравнительно теплыми и звездными. В понедельник, вторник, среду и четверг температурные минимумы в стране уверенно установятся на отметке в плюс десять градусов. А вот с четверга на пятницу жителям страну даже ночью придется попотеть: ожидается до плюс 16. Днем же лето, похоже, окончательно сделает из граждан Молдовы утомленных солнцем, поскольку плюс 29 станет реальностью.

Кардиологи предупреждают, что в знойное время суток жителям солнечной Молдовы лучше не играть с главной и теплой звездой человечества и без нужды не выходить на зной. Не лишними будут и полтора-два литра чистой воды, выпитой, когда жара испытывает на прочность.

По теме

Сразу два "желтых кода": синоптики обещают заморозки в Молдове
Эксперт: нас всех скоро ждет "безумная жара"
Теги:
весна-лето, зной, прогноз погоды, жара, предупреждение, Молдова, Молдова Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

  • Награда за первое место на киберучениях Сомкнутые щиты
    Неожиданная победа

    В Таллинне завершились крупнейшие в мире международные учения по киберобороне "Сомкнутые щиты". Победу одержала объединенная команда НАТО.

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Сергей Лукьяненко
    Супер-Нурсултан

    Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал, в каком бы жанре написал книгу про президента Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Задержание боевиков, планировавших теракты в Москве
Опубликованы кадры задержания боевиков, планировавших теракты в Москве
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться