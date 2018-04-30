Пока все спали: теракт в Англии, рухнувший самолет в России, икона Матроны в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Как минимум четыре человек пострадали в уэльском городе Ньюпорт в результате наезда автомобиля на толпу. Как сообщает полиция региона, машина протаранила потерпевших несколько раз.
Video shows car speed off after being driven into group of people on Newport street https://t.co/7yuxEOS0Ny pic.twitter.com/w6xCC1R7sF— WalesOnline (@WalesOnline) 29 апреля 2018 г.
Полиция начала расследование, автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места трагедии, водитель задержан, передает РИА Новости.
Сама не рада
Британские СМИ сообщают, что глава МВД этой страны Амбер Радд ушла в отставку.
На днях в Лондоне разгорелся скандал вокруг истории с "поколением Windrush" — мигрантов из Африки и Карибских островов, прибывших в Британию после Второй мировой войны.
На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет, передает ria.ru.
Без шасси
В подмосковном аэропорту Жуковский накануне совершил аварийную посадку военный самолет Ил-38, принадлежащий ВМС Индии. Он сел без шасси. На борту судна в это время находились 7 человек российского экипажа — пилоты и технический персонал. По предварительной информации, никто из них не пострадал. В воскресенье вечером в Интернете было опубликовано видео аварийной посадки.
В храм за спасением
В Кишинев привезли икону и мощи Блаженной Матроны Московской. Они выставлены в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Как рассказал журналистам настоятель храма, поклониться уже пришли десятки тысяч жителей республики.
Святая Матрона родилась в Российской империи в 1881 году. Она пришла в мир незрячей, а в 17 лет ее парализовало. Свою жизнь Матрона посвятила служению Христу.
Всех обращающихся за помощью Матрона укрепляет в вере, учит доверять Господу Иисусу Христу, закрыв глаза физические, открытые в мир сей, внутренним духовным оком слушать Его волю.