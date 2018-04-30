Пока все спали: теракт в Англии, рухнувший самолет в России, икона Матроны в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Как минимум четыре человек пострадали в уэльском городе Ньюпорт в результате наезда автомобиля на толпу. Как сообщает полиция региона, машина протаранила потерпевших несколько раз.

Video shows car speed off after being driven into group of people on Newport street https://t.co/7yuxEOS0Ny pic.twitter.com/w6xCC1R7sF — WalesOnline (@WalesOnline) 29 апреля 2018 г.

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Полиция начала расследование, автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места трагедии, водитель задержан, передает РИА Новости.

Сама не рада

Британские СМИ сообщают, что глава МВД этой страны Амбер Радд ушла в отставку.

На днях в Лондоне разгорелся скандал вокруг истории с "поколением Windrush" — мигрантов из Африки и Карибских островов, прибывших в Британию после Второй мировой войны.

На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет, передает ria.ru.

Без шасси

В подмосковном аэропорту Жуковский накануне совершил аварийную посадку военный самолет Ил-38, принадлежащий ВМС Индии. Он сел без шасси. На борту судна в это время находились 7 человек российского экипажа — пилоты и технический персонал. По предварительной информации, никто из них не пострадал. В воскресенье вечером в Интернете было опубликовано видео аварийной посадки.

В храм за спасением

В Кишинев привезли икону и мощи Блаженной Матроны Московской. Они выставлены в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Как рассказал журналистам настоятель храма, поклониться уже пришли десятки тысяч жителей республики.

Святая Матрона родилась в Российской империи в 1881 году. Она пришла в мир незрячей, а в 17 лет ее парализовало. Свою жизнь Матрона посвятила служению Христу.

Всех обращающихся за помощью Матрона укрепляет в вере, учит доверять Господу Иисусу Христу, закрыв глаза физические, открытые в мир сей, внутренним духовным оком слушать Его волю.