В Резине мотоциклист удивил полицию своей лихой ездой

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Превышение скорости на дорогах Молдовы удивляет не потому, что водители — лихие, а потому, что дороги никудышные. Полицейских всерьез удивил мотоциклист, который разогнался до 113 км в час на трассе в районе Резина, близ села Когылничень.

Радар зафиксировал превышение скорости, и экипаж патрульной полиции помчался вдогонку за нарушителем. Гонщиком оказался мужчина в возрасте 50 лет, который был остановлен. Он превысил скоростной режим на этом участке дороге на 23 км в час, за что и был оштрафован.

Удовольствие прокатиться с ветерком стоило байкеру 900 леев и четыре штрафных пункта.