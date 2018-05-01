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Пока все спали: США обвинили Иран во лжи, а военные хотят следить за всеми в Сети

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Подборка ночных происшествий в утреннем обзоре Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Военные могут начать следить за интернет-пользователями, чтобы предотвращать теракты. По крайней мере на этот шаг готовы пойти в Австралии. Как заявил министр иммиграции и охраны границ Питер Даттон, речь не идет о начале тотальной слежки.

"Существует необходимость противодействия угрозам терактов, и в этом контексте рассматриваются и возможности такого управления", — сказал австралийский министр местным журналистам.

"Знали, но сказать не могли"

США обвинили Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия.

"Документы, полученные Израилем из Ирана, не вызывают сомнений, иранский режим скрывал правду. Я лично просмотрел многие иранские файлы. Наши сотрудники по вопросам нераспространения и разведки анализируют десятки тысяч страниц и переводят их с фарси. Эта аналитическая работа будет продолжаться в течение многих месяцев" — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. 

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: ядерная сделка с Ираном должна соблюдаться всеми сторонами

Он отметил, что факты, которые раздобыл Израиль, совпадают с данными США. По его словам, на протяжении многих лет у Ирана было много возможностей передать свои документы международным инспекторам из МАГАТЭ и признать свою работу в области ядерного оружия.

"Вместо этого они неоднократно лгали МАГАТЭ. Они также лгали о своей программе шести странам, которые вели переговоры о ядерной сделке. Это означает, что сделка была построена не на основе добросовестности или прозрачности. Она была построена на лжи", — отметил глава Госдепа.

"Открестились от атаки"

США не обстреливали Сирию в ночь на 30 апреля. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо были атакованы с помощью ракет. По предварительным данным, пострадали склады с боеприпасами.

Без Кума

Глава WhatsApp Ян Кум покинул пост, об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Он отметил, что принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".
Кум является также одни из разработчиков популярного мессенджера.

WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек.

Супер победа

Молдавский участник песенного конкурса "Ты супер", который проводит российский телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik, вышел в полуфинал. Для своего выступления Максим Гнатюк  выбрал  песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет".  

Гнатюк добавил, что теперь на нем лежит еще больше ответственность, нежели раньше.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.

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