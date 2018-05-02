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Полярное сияние в окрестностях города Мурманск

Смотри в оба: астрологический прогноз на май 2018 года

© Sputnik / Igor Ageyenko
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Что сулят нам звезды в мае, поведал звездовед Стеллиум Аспектус.

Нынешний астропрогноз отдает предпочтение земледельцам. Золотое правило сельскохозяйственной астрологии гласит о том, что от Новолуния до Полнолуния мы сеем и сажаем те сельхозкультуры, урожай с которых собираем над землей. А с Полнолуния до Новолуния сеем и сажаем те культуры, урожай с которых собираем, выкопав их из земли.

Предсказатель и астролог Мишель Нострадамус
CC0 / Wikipedia / César de Notre-Dame
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Этому золотому правилу мы следуем не только в мае, но и в любом другом месяце. Учитываем также, что в фазы Новолуния и Полнолуния не сеем и не сажаем абсолютно ничего. То же самое — когда Луна проходит по знаку Водолея. Все эти данные вы можете найти на любом астрологическом сайте. Для мая 2018 года это следующие числа: Новолуние — 15 мая и 29 мая — Полнолуние. Луна проходит по знаку Водолея с 17:50 шестого мая по 6:20 девятого мая.

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Напоминаю, что в Новолуние мы совершенно обесточены, иммунитет на нуле, можно очень легко подцепить любую заразу. В Новолуние мы испытываем страхи, пессимизм. Ничего нового не начинать. Если есть такая возможность, то оставьте ваш автомобиль в гараже: риск ДТП.

Конец света
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В Полнолуние постарайтесь очень осторожно работать с острыми инструментами. Даже маленький порез может вызвать обильное кровотечение. Если на этот день вам назначили хирургическую операцию, лучше перенести её.

Посмотрим теперь, чем "мигает" нам наш астрологический светофор. Для мужчин, которые в этот месяц желают приобрести новое авто, отдать его в ремонт или купить автодетали, загорается зеленый свет второго, третьего, 12, 13, 20 и 21 мая.

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В преддверии лета женщины хотят выглядеть как можно лучше. Запишите себе, когда на нашем светофоре загорится зеленый свет для конкретных процедур. Массаж, все косметические процедуры — 22 и 23 мая. Визит к парикмахеру — 24 и 25 мая.

Гадания
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Для тех, кто хочет обновить свой летний гардероб, — предупреждение: с 16:41 26 мая, а также 27 и 28 мая на светофоре — красный свет. Не покупайте ничего из одежды и обуви и ничего нового не одевайте и не обувайте.

Красный свет сменяется зеленым 18 и 19 мая, когда самое подходящее время уделить больше внимания детям.

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Чтобы не попасть впросак, делая что-то в сатанинские дни запомните: третьего мая с 23:46 и до пятого мая 00:38 — 19-й лунный день.

14 мая с 5:10 и до 15 мая 5:40 — 29-й лунный день — самый опасный из всех сатанинских дней.

23 мая с 13:45 и до 24 мая 14:57 — девятый лунный день.

Те, кто уже постоянно пользуется нашим прогнозом, спрашивают а где крокодил Макара и Болото. День пернатого крокодила — с седьмого мая (2:00) до восьмого мая (2:23). Очень легко попасть в ловушку искушений и провокаций. День опасен убытками.

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День Болота или Жабы начинается 11 мая с 3:56 и заканчивается 12 мая в 4:20. Желательно не суетиться, не болтать впустую и даже не вступать в брак.

Для тех, кто нуждается в духовном очищении, как нельзя лучше подходит 28-й лунный день (символ Лотос). Он начнется 13 мая с 5:52 и завершится 14 мая в 6:30. В этот период отложите все дела, связанные с материальными вещами. Дайте своей душе духовную пищу: послушайте прекрасную музыку, вернитесь к любимoй книге, просто, погуляйте на природе, даже если день будет пасмурным. (У природы нет плохой погоды)

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Новое в нашем ежемесячном прогнозе. На зодиакальном круге есть семь королевских градусов. Когда Солнце проходит один из этих градусов, нужно задумать желание и в течение всего транзита Солнца визуализировать это желание так, будто бы оно уже исполнилось. В итоге велика вероятность его исполнения. Вот он тот самый день исполнения желаний — 29 мая с 13:32 до 30 в 14:01.

Света всем и внутреннего покоя!

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Теги:
астрологический прогноз, астропрогноз, астрология, предсказания, звезды
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