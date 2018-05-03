Все подробности об акции "Бессмертный полк" в Молдове

В пятницу, 4 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Бессмертный полк" в Молдове - все подробности акции".

В день памяти о погибших в Великой Отечественной войне, 9 мая, по всей Молдове под эгидой президента РМ пройдет марш памяти "Бессмертный полк". В Кишиневе с утра начнется подготовка к шествию, после чего колонны пройдут по улицам города. Завершится акция на Мемориале "Вечность". Обо всех подробностях масштабного мероприятия расскажут:

— председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ;

— депутат Парламента РМ Влад БАТРЫНЧА;

— член Национального координационного комитета "Победа", заместитель председателя русской общины Республики Молдова Михаил СИДОРОВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.