Все подробности об акции "Бессмертный полк" в Молдове

В день памяти о погибших в Великой Отечественной войне, 9 мая, по всей Молдове под эгидой президента РМ пройдет марш памяти "Бессмертный полк". В Кишиневе с утра начнется подготовка к шествию, после чего колонны пройдут по улицам города. Завершится акция на Мемориале "Вечность". Обо всех подробностях масштабного мероприятия расскажут:
— председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ;
— депутат Парламента РМ Влад БАТРЫНЧА;
— член Национального координационного комитета "Победа", заместитель председателя русской общины Республики Молдова Михаил СИДОРОВ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.