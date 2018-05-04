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День Победы. Архивное фото

Ветераны ВОВ 9 мая возглавят колонну "Бессмертного полка" в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Тема:
Наследники великой Победы (229)
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Участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова, раскрыли сценарий предстоящей в Кишиневе акции "Бессмертный полк".

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Массовую акцию "Бессмертный полк", которая пройдет 9 мая в Кишиневе, возглавит колонна ретро-автомобилей, на которых будут ехать ветераны Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил депутат парламента Влад Батрынча.

"Девятого мая возглавлять колонну "Бессмертного полка" будут ветераны войны, которых повезут на ретро-автомобилях, а также президент страны, что придаст особую значимость этому событию", — отметил народный избранник.

Батрынча отметил, что, восьмого мая в Кишиневе откроются три офиса, где гражданам будут оказывать помощь по изготовлению портретов своих героических дедов и прадедов. На центральной площади столицы будет действовать экспозиция советской военной техники.

"Акцию "Бессмертный полк", которая была придумана в России, очень тепло приняли во многих других странах мира, в том числе, в Молдове, жители которой принимали участие в Великой Отечественной войне наравне с другими народами Советского Союза. Как дань памяти и уважения героям – солдатам, сражавшимся и за освобождение Молдавии в городах и селах нашей страны, пройдет эта акция", — подчеркнул, в свою очередь, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

В Молдове сегодня отмечают День Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юные участники акции "Бессмертный полк" в Кишиневе

Колонна "Бессмертного полка" начнет строится в девять часов утра 9 мая на площади Великого Национального собрания, откуда стартует и мотоколонна байкеров".

"Проведение акции "Бессмертный полк" – это яркий пример сохранения исторической памяти. Когда человека ее лишают, когда в сознании блокируют события прошлого, — это попрание прав человека", — заявил заместитель председателя русской общины Республики Молдова Михаил Сидоров.

Он также отметил — тот факт, "что в нашей стране "Бессмертный полк" существует, — проводит свои акции и мероприятия, — свидетельствует о том, что мы смогли и можем сохранить нашу историческую память".

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть, пройдя по этой ссылке.

Тема:
Наследники великой Победы (229)

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Теги:
Бессмертный полк, День Победы, пресс-конференция, Влад Батрынча, Михаил Сидоров, Алексей Петрович, Молдова
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