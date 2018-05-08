Джентльмен удачи: в Кишиневе полиция поймала велосипедного вора-рецидивиста

Бандит набросился на женщину и отнял у нее двухколесного друга.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В столице пойман велосипедный вор. Мужчина в возрасте 27 лет задержан полицией за кражу и грабеж, оба преступления были совершены в столичном секторе Ботаника.

По данным правоохранительных органов, 9 апреля подозреваемый украл из аптеки на улице Индепенденцей деньги и два мобильных телефона — марки "Nokia" и "Samsung", общей стоимостью в 4150 леев. Затем, 15 апреля, подозреваемый участвовал в грабеже, отобрав у 39-летней жительницы Кишинева велосипед стоимостью 5700 леев.



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Судьба задержанного напоминает знаменитую фразу из кинокомедии "Джентльмены удачи": "Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму. Романтика!" В ходе расследования выяснилось, что задержанный лишь недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за подобные преступления. Ему грозит новый срок — от 5 до 7 лет лишения свободы.