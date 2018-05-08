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В Молдове сегодня отмечают День Победы

Петрович: большинство граждан Молдовы будет отмечать День Победы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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В пресс-центрах Sputnik столиц стран СНГ и ЕС прошел видеомост "Фронтовая перекличка", который объединил семейные истории всех, кого коснулись события Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Участники видеомоста "Фронтовая перекличка" рассказали о личных историях, связанных с Великой Отечественной войной и необходимости сохранять память о событиях сороковых годов XX века, затронувших практически все семьи граждан бывшего СССР и их потомков.

"Чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, мы прикладываем все усилия", — отметил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

День Победы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он отметил, что накануне состоялась церемония перезахоронения останков солдат Красной армии — воинов, которые до сих пор, спустя 73 года после окончания войны, не перезахоронены должным образом.

"Таких неизвестных могил на территории Республики Молдова, где прошла война, еще много тысяч. Когда меня спрашивают, когда будет похоронен последний солдат, я отвечаю, что работы всегда хватит нашим детям и внукам", — сказал Петрович.

"В нашей стране будет отмечаться государственный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем его праздновать несмотря ни на какие попытки переписать и сфальсифицировать историю, представить освободителей оккупантами, а оккупантов — освободителями", — подчеркнул Петрович.

Национальный координационный комитет "Победа" работает под патронатом президента Молдовы Игоря Додона, который всегда участвует в памятных мероприятиях>>

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Теги:
Марш Победы, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, День Победы, видеомост, Алексей Петрович, Молдова
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