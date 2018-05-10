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Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон

Что связало Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и молдавских депутатов

© Sputnik / Сергей Аверин
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Такого никто не ожидал, но это произошло: молдавские депутаты сделали заявление относительно Иосифа Кобзона.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik, Елена Комолова. Либеральная "тусовка" в Молдове, к которой принадлежит достаточно ограниченное количество адептов, уже не знает, как обратить на себя внимание и, как сейчас модно говорить, хайпануть. Надо признать, единственное, что удается молдавским либералам, так это выдвигать абсурдные инициативы. Одно из последних предложений, а точнее — требований подопечных главного униониста и либерала страны Михая Гимпу заключается в том, чтобы правительство республики объявило персонами нон грата известных российских артистов Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Соответствующую просьбу депутаты либеральной фракции в парламенте Молдовы направили премьеру республики Павлу Филипу.

Певец Иосиф Кобзон
© Sputnik / Игорь Маслов
Либеральный абсурд: Мунтяну хочет объявить Кобзона персоной нон грата

Ход этой весьма нездоровой логики либералов объясним. Сторонники Гимпу хотят погреться в лучах славы Кобзона и Лещенко, попутно собрав лайки с унионистки настроенного электората, который уже не с таким рвением поддерживает все голубые мечты партии-призрака.

Либералов вновь переклинило, и они извергли очередной винегрет мыслей, которые связать воедино будет достаточно сложно. Во-первых, по мнению депутатов от Либеральной партии, Кобзон и Лещенко входят в число людей, которые относятся к "группе пропагандистов". Во-вторых, концерт, который 12 мая организовывает "Фонд Мирона Шора" в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по мнению Гимпу и Ко, организован специально для того, чтобы "пробудить ностальгию по советскому прошлому, а также это благоприятная возможность для пророссийской пропаганды". Во дела!… Впрочем, все эти выкрутасы в духе Гимпу.

Либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся>>>

Не так давно депутаты фракции ЛП, в частности, сам предводитель молдавских либералов, предложили, чтобы Молдова вышла из СНГ. Эту инициативу парламент воспринял не более, как предвыборный пиар. Неоднократно представители самых крупных фракций парламента нашей страны подчеркивали, что таким образом либералы начали предвыборную кампанию. Насколько она успешна? Вопрос риторический… В случае с молдавскими либералами мне вспоминается хорошая поговорка: "Собака лает — караван идет".

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Теги:
паралмент, депуатты, персона нон грата, предложение, премьер, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Павел Филип, Михай Гимпу, Молдова, Россия
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