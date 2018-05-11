Пока все спали: Молдова в финале "Евровидения", Меркель против США, Путин и хоккей

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Молдавская группа Doredos прошла в финал песенного конкурса Евровидение, который проходит в этом году в Португалии. Зрители встретили номер наших артистов самими громкими овациями среди всех полуфиналистов. Кто пропустил яркое это выступление, могут посмотреть его здесь>>>>. Напоминаем, что финал конкурса состоится в субботу, 12 мая. Doredos выступят под номером 19. Всего в этот вечер за победу будут бороться 26 участников.
Вместе с DoReDoS в финал вышли представители Сербии (Sanja Ilić & Balkanika), Венгрии (AWS), Украины (MELOVIN), Швеции (Benjamin Ingrosso), Австралии (Jessica Mauboy), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Lea Sirk) и Нидерландов (Waylon).
К сожалению, российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал. Жюри не оценило номер артистки, хотя он был одним из лучших на сцене Лиссабона. Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.
"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", — цитирует Самойлову РИА Новости.
Меркель: защитим себя сами
США не будут защищать страны Европы в случае военной угрозы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Sputnik International.
Канцлер добавила, что ЕС необходимо перестать полагаться на Америку. Она подчеркнула, что Евросоюз должен сам о себе позаботиться и развивать собственную оборону.
Меркель добавила, что пока страны ЕС добились небольшого прогресса в области военного сотрудничества и их военный союз пребывает "в зачаточном состоянии". Кроме того, она выразила озабоченность по поводу противостояния между Израилем и Ираном. В связи с этим политик отметила, что крупные глобальные конфликты происходят "на пороге Европы".
Instagram уже не тот
Пользователи социальных сетей в четверг пожаловались на сбои в работе Instagram. Сайт downdetector, отслеживающий проблемы в работе сайтов и приложений, сообщает, что сбои отмечаются по всему миру, в частности, в России, США, Японии, Великобритании, Нидерландах и в других странах. Пользователи сообщают, что у них не грузится лента фотографий в приложении, а также не работает сайт Instagram.
Путин сыграл в хоккей в Сочи
Президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, который завершился победой команды президента со счетом 12:7, передает Газета.ru
Первую шайбу Путин забросил на седьмой минуте матча, затем игроки команды довели счет до трех очков. На четырнадцатой минуте президент России оформил дубль в ворота сборной Ночной хоккейной лиги.
Еще три шайбы президент забросил в третьей двадцатиминутке. Также Владимир Путин отметился тремя результативными передачами.