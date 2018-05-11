Незабываемый опыт: какую оценку дала Самойлова своему участию в Евровидении

Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. По итогам голосования жюри и телезрителей в финал "Евровидения" вышли представители Молдовы, Норвегии, Сербии, Дании, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

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Также в финале выступят участники из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.

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Представительница России Юлия Самойлова, которая исполнила песню I Won"t Break и не вошла в финал, прокомментировала свое выступление.

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает. Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", — сказала Самойлова, которую цитирует РИА Новости.

Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время.

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"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться", — отметила артистка.

Киркоров: Самойлова — прекрасный артист

Певец Филип Киркоров расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не вышла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", по его мнению, она является прекрасным артистом.

"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров.

Филипп Киркоров, который неоднократно сопровождал и поддерживал артистов на "Евровидении", в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Ее зрители конкурса вновь услышат в финале.

По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.

Аксюта: Самойлова сделала на "Евровидении" все, что было в ее силах

"Поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс "Евровидение", поскольку занимаюсь им практически 18 лет, то могу сказать, что это большая рулетка. Кому повезет, кто крутит эту рулетку — я не знаю. Мы не знаем, кто будет победителем", — сказал Аксюта.

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Он отметил, что полностью продюсировал номер Юлии Самойловой, подбирал постановщика номера и команду, которая написала песню, поэтому воспринимает произошедшее как личный провал.

"Болезненно для меня лично. Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно", — пояснил продюсер.

Он подчеркнул, что Самойлова сделала все, что было в ее силах.