Депутат парламента: большинство молдавских детей воспитывает улица

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Положение многих семей в городах и селах Молдовы сегодня представляет печальную картину – современные семьи испытывают серьезные угрозы для своего нормального существования, в первую очередь, из-за отсутствия реальной поддержки со стороны властей. Об этом сообщили депутаты парламента республики в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Мы тоже живем в обществе и видим, что происходит в больших и малых городах, а также в селах страны. На сегодняшний день существуют много опасностей для семьи в целом. Основная, на наш взгляд, — это абсолютное безразличие со стороны государства. Мы видим, что семьи, особенно многодетные, живут в очень сложных условиях. Прежде всего, они страдают от отсутствия достойной социальной и финансовой поддержки", — сказал член парламентской комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Владимир Односталко.

© Sputnik / Павел Лисицын Трагедия в Молдове: многодетная семья оказалась на грани выживания

Другая угроза для наших семей, по его словам, — проводимая сегодня в Молдове на высоком уровне политика поощрения развития т.н. "нетрадиционных" семей с гомосексуальной ориентацией.

"На сегодняшний день правительство лоббирует эти вопросы и в своей практике использует исключительно то, что нам не подходит. Такие же тенденции есть и на уровне законодательства и даже решений – в 2012 году был принят Закон о защите так называемых меньшинств. Для них сегодня расчищаются площади, готовятся аллеи для их маршей при поддержке правительственных чиновников и иностранных так называемых экспертов", — отметил Односталко.

По мнению депутата, основной проблемой для страны является воспитание нашего общества. "Сегодня подростки в большинстве своем предоставлены школе и улице, так как у отцов и матерей попросту не хватает времени на своих детей. Эта проблема вызывает другие эффекты – наркоманию, алкоголизм, девиантное поведение у подростков", — подчеркнул депутат.

В свою очередь, член парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Марина Радван, отметив множество факторов кризиса института семьи, обратила внимание на тот факт, что молодые ячейки общества в Молдове сталкиваются с серьезнейшими проблемами.

"Молодые люди, создавая семью, сталкиваются, в первую очередь, с финансовыми трудностями, что подталкивает их уезжать из страны", — сказала Радван.

По мнению депутата, массовая трудовая миграция также ведет к разрушению полноценных семей.

По словам депутатов, изменить ситуацию намерен президент страны Игорь Додон, который готов выступить с рядом законодательных инициатив в поддержку семей. В предстоящую субботу пройдет марш за сохранение традиционных семей и ряд мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, при участии президент страны. Эти мероприятия пройдут в Кишиневе, Бельцах и Комрате – стать их участником могут все граждане.