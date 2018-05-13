Точный прогноз погоды на неделю: Молдову заливает и будет холодно

По прогнозам синоптиков, температура воздуха по республике в ближайшие несколько дней вряд ли превысит барьер в 20 градусов тепла днем.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Похоже, фраза о том, что "погода плачет", будет актуальной для жителей Молдовы еще несколько ближайших дней. Лето явно не торопится вступать в свои права в республике, а в ночные часы будет весьма прохладно и даже зябко. Более того, вплоть до четверга нас ждут дожди.

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Так, утром и днем 13 мая метеорологи прогнозируют дождливую погоду по всей стране. Столбик термометра в утренние часы неуверенно поднимется к плюс 14 градусам по Цельсию, а днем вряд ли перешагнет отметку в плюс 18 градусов.

Во вторник станет немного теплее: воздух по республике прогреется до плюс 21-22 градусов, однако погода продолжит "плакать" дождем.

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В среду дожди в Молдове окончательно вступят в свои права, правда, станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 21-23 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. В четверг, 17 мая, погодные тенденции не изменятся, однако станет на один-два градуса теплее, когда днем термометр покажет плюс 23-24 по Цельсию.

Долгожданное после дождей солнце придет в Молдову лишь в пятницу, 18 мая, когда потеплеет до плюс 24-25, а дожди окончательно отступят.