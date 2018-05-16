Перейдет ли Молдова на альтернативные источники энергии

В четверг, 17 мая, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность и перспективы развития молдавской энергетики".

Энергетический сектор – стратегически важная отрасль национальной экономики. В условиях сокращения запасов природных невозобновляемых ресурсов и борьбу за них многие страны решают задачу максимально сократить зависимость от импортных поставок, в т.ч. углеводородов, и развивать энергетику, основанную на возобновляемых источниках – энергии солнца, ветра и т.д.

Как развивается молдавская энергетика, каковы перспективы, необходимость и возможности развития альтернативной энергетики в нашей стране? Об этом расскажет директор Института энергетики АН Молдовы Михаил ТЫРШУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.