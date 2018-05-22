Все подробности о фестивале "Арт-Лабиринт"

В Молдове скоро стартует популярный фестиваль "Арт-Лабиринт" (Art-Labyrinth). Также пройдет концерт группы "Tamala" из Мали. О подробностях предстоящих мероприятий расскажут:
— организатор фестиваля "Арт-Лабиринт" Александр ВОРОНЮК;
— лидер музыкальной группы "Tamala" из Мали Лассана КУРУМА;
— директор общества по защите детей африканского происхождения и представитель африканского сообщества в Молдавии Кейта АБДРАМАН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.