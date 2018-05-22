Все подробности о фестивале "Арт-Лабиринт"

Главные темы

Госдума России приняла закон о контрсанкциях Западу Депутаты Госдумы РФ приняли закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", который вступит в силу со дня официального опубликования. 17

Операция "консолидация": страны ЕС предлагают России дружить против Трампа Неожиданный поворот: почему вокруг России формируется "команда" из стран ЕС, которые все больше становятся экономическими оппонентами США и санкций, введенных Вашингтоном. 144