Жириновский: возраст от 30 до 60 лет - это молодость

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после заявления главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о перспективе продления периода детства до 30 лет предложил считать молодостью возраст от 30 до 60 лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Скворцова заявила, что периодом детства в перспективе будет считаться возраст до 30 лет, а не до 21 года как сейчас.

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"Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет — это зрелость. А старость только уже после", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.