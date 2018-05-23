Фестиваль Duminica mare - подробности

В воскресенье, 27 мая, в живописно расположившейся на реке Реут деревне Домулджень Флорештского района откроется фестиваль национальных традиций "Duminica mare" (Святая Троица). Проведение этого фестиваля — настоящее культурное событие года в Молдове. О подробностях мероприятия расскажет его инициатор, председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Молдовы Светлана ЛАЗАР.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.