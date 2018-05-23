Фестиваль Duminica mare - подробности

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Правительство решило: приняты важные изменения для водителей В Молдове меняют Уголовный кодекс, Кодекс об административных нарушениях и закон о безопасности дорожного движения – что нужно знать водителям? 633

Евро скачет: курс валют в Молдове в четверг Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: как повел себя молдавский лей по отношению к доллару и евро? 260