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Список улиц, где в четверг отключат электроэнергию

CC0 / Pixabay
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Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг в четверг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где в четверг отключат электроэнергию:

Центр:

— ул. А. Щусев 3; Букурешть 99; Кицкань 2, 3, 19, 30; Кочиерь 1, 4, 5; Кошница 1, 2, 20, 21; Фиерарилор 7, 10, 12; Гырлицей 1, 2; И. Инкулец 3, 4, 16, 33, 43; Измаил 2, 16-38, 99; Л. Толстой 3/1, 2-18; Мерешень 1-7; Пантилимон Халипа 18, 20; Суручень 2-6, 5; Тигина 12 — в период с 09:00 — 17:00; 

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— ул. Грэдинилор 23 — в период с 13:00 — 17:00;

— ул. Грэдинилор 23, 25 — в период с 09:00 — 13:00;

— ул. Измаил 84 — в период с 09:30 — 17:00;

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94; Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32; Св. Параскива 9-27; Узинелор 75 — в период с 09:20 — 18:00;

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59; Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125; Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00;

— ул. И. Виеру 3, 3A, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6; Мирча чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27B — в период с 09:00 — 13:00;

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32; Н. Бэлческу 1-23, 2-32; Сучевица 11/1, 11A, 13, 15; Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00;

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и другие. 

Подробности по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

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Теги:
список улиц, плановые отключения, электроэнергия, Молдова, Кишинев
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