"Шах и мат": жена Шнурова рассказала о разводе с артистом

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Жена лидера группы Ленинград Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозгова) прокомментировала в Instagram сообщения о расставании с супругом. Об этом сообщило РИА Новости.

Матильда подтвердила информацию о разводе и поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова.

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным", — написала она.

Брак четы Шнуровых длился восемь лет, они поженились в 2010 году. Ранее музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.

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"Очень печально и грустно когда люди расходятся. Когда в один миг возникает точка в отношениях. А это значит — никогда не погладить человека по волосам, не ощутить его запаха, не поваляться вместе в одной кровати, и не посмотреть вдвоём один фильм. Друзьями можно стать, но тень прошлого не позволит дружить по настоящему…. Как можно дружить с тем, кого ещё вчера обнимали", — подытожила свое откровение перед подписчиками Матильда.