На Украине застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Убийство Бабченко - не первый случай с расправой над российскими гражданами на Украине.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко. Об этом сообщило РИА Новости.

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", — написал он на своей странице в Facebook.

О покушении в полицию сообщила супруга журналиста. На месте происшествия дежурит следственно-оперативная группа, открыто уголовное дело. По предварительной информации, у убийцы мог быть сообщник.

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По сведениям издания "Обозреватель", Бабченко умер по пути в больницу.

"В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", — заявил собеседник информационного портала.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта.

Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Это не первое убийство сотрудника СМИ на Украине. Во время протестов на Майдане в 2014 году застрелили журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко. Тогда же был убит репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий.

В 2015 году в Киеве застрелили украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузину. В 2016-м в собственной машине подорвали Павла Шеремета, который около десяти лет работал на российском телевидении.