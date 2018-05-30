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Пожарник на месте ЧП

Крупный пожар в Москве: тушить пришлось с вертолета

CC0 / Pixabay
Новости
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Склад с макулатурой загорелся на юго-востоке Москвы, тушить масштабное возгорание пришлось нескольким расчетам пожарных.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Площадь пожара на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы составляет порядка 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы.

Ранее сообщалось о возгорании в Печатниках на открытой площадке складированной макулатуры. Для тушения пожара на место ЧП направлен пожарный поезд.

"Общая площадь пожара — 150 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что потушить пламя не удается быстро из-за сильного ветра, господствующего в этом районе российской столицы.

Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
© Ruptly .
Сквозь пламя: поезд проехал через огонь

Из ветреной погоды пламя перекинулось на соседний склад, на месте пожара слышны хлопки. Для локализации огня сотрудникам экстренных служб пришлось даже вызвать противопожарный вертолет, чтобы локализовать очаг возгорания.

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По данным МЧС, пожар происходит по адресу: Южнопортовая улица, 27.

По состоянию на 16 часов 12 минут по московскому времени пожар в Москве, в районе Печатники, был локализован. Об этом сообщило столичное управление МЧС в своем аккаунте в Twitter.

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Теги:
очаг возгорания, тушение, огонь, локализация, пожар, Печатники, Москва, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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