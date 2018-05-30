КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой.
Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив, отмечает РИА Новости.
"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания",- сказал Грицак.
После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
!Аркадий Бабченко жив. pic.twitter.com/tvoVj9Ysob— NEWSONE (@NewsOne_TV) 30 мая 2018 г.
Накануне была распространена информация, которую потом официально подтвердили, что Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.
Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривались несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста.
Однако в среду выяснилось, что репортер жив, а его "гибель" оказалась инсценировкой.