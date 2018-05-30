КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik.​ Стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой.

Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив, отмечает РИА Новости.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания",- сказал Грицак.

После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

​Накануне была распространена информация, которую потом официально подтвердили, что Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.

Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривались несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста.

Однако в среду выяснилось, что репортер жив, а его "гибель" оказалась инсценировкой.