Встреча в Риме — путь к полному разрешению конфликта, считают в ОБСЕ

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты. Россия удовлетворена прошедшим в Риме двухдневным раундом переговоров, заявил журналистам спецпредставитель МИД РФ Сергей Губарев.

"Мы сосредоточены на решении конкретной политической задачи, что создает нормальную атмосферу для взаимодействия и поиска оптимальных путей решений тех проблем, которые есть", — сказал он.

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Встреча завершилась подписанием "Римского протокола", который закрепляет целый ряд соглашений между Кишиневом и Тирасполем. Речь идет, в частности, о признании "нейтральных" номерных знаков для автомобилей, которые зарегистрированы в Приднестровье.

Это одна из позиций "восьми пунктов", которые сегодня являются стержневыми в переговорах между Кишиневом и Тирасполем. Следующий вопрос, который предстоит решить, — это восстановление нормальной телефонной связи между двумя берегами Днестра. Как ожидается, "дорожная карта" будет принята сторонами до конца лета, а к осени эта болезненную тему, наконец, разрешат.

Больше всего оптимизма звучит в высказываниях представителей ОБСЕ. Там убеждены, что еще до конца 2018 года удастся завершить работу по каждой проблеме из "пакета восьми пунктов". Одна из важнейших позиций этого пакета — открытие моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок. ЕС, который обладает статусом наблюдателя в формате "5+2", уже сообщил, что на ремонт моста будут выделены средства из европейского бюджета.

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Еще одно важное достижение — это решение вопроса о доступе фермеров Дубоссарского района к принадлежащим им землям за пределами трассы Каменка-Тирасполь. Также удалось успешно завершить вопрос о процедуре апостилирования документов, выданных на левом берегу Днестра.

Одним из самых заметных достижений стороны переговоров в Риме считают соглашения о механизме, который позволяет автотранспорту с приднестровскими номерами свободно выезжать за рубеж. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. По сообщению председателя встречи, спецпредставителя ОБСЕ Франко Фраттини, Италия выделит финансовую помощь для внедрения проекта.

Год 2018 может стать "историческим" в процессе приднестровского урегулирования. По крайней мере, именно так считают в руководстве ОБСЕ. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан убежден, что это "путь к окончательному разрешению конфликта".