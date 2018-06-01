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Тирасполь

Встреча в Риме — путь к полному разрешению конфликта, считают в ОБСЕ

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Новости
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Тема:
Приднестровское урегулирование (164)
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Итоги переговоров в формате "5+2" с оптимизмом встретили все участники переговорного процесса.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты. Россия удовлетворена прошедшим в Риме двухдневным раундом переговоров, заявил журналистам спецпредставитель МИД РФ Сергей Губарев.

"Мы сосредоточены на решении конкретной политической задачи, что создает нормальную атмосферу для взаимодействия и поиска оптимальных путей решений тех проблем, которые есть", —  сказал он. 

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев
© Sputnik / Ирина Ляхова
Губарев о приднестровской проблеме: мы не растекаемся мыслью по древу

Встреча завершилась подписанием "Римского протокола", который закрепляет целый ряд соглашений между Кишиневом и Тирасполем. Речь идет, в частности, о признании "нейтральных" номерных знаков для автомобилей, которые зарегистрированы в Приднестровье.

Это одна из позиций "восьми пунктов", которые сегодня являются стержневыми в переговорах между Кишиневом и Тирасполем. Следующий вопрос, который предстоит решить, — это восстановление нормальной телефонной связи между двумя берегами Днестра. Как ожидается, "дорожная карта" будет принята сторонами до конца лета, а к осени эта болезненную тему, наконец, разрешат.

Больше всего оптимизма звучит в высказываниях представителей ОБСЕ. Там убеждены, что еще до конца 2018 года удастся завершить работу по каждой проблеме из "пакета восьми пунктов". Одна из важнейших позиций этого пакета — открытие моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок. ЕС, который обладает статусом наблюдателя в формате "5+2", уже сообщил, что на ремонт моста будут выделены средства из европейского бюджета. 

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чуря: формат переговоров "5+2" нашел для себя новую роль

Еще одно важное достижение —  это решение вопроса о доступе фермеров Дубоссарского района к принадлежащим им землям за пределами трассы Каменка-Тирасполь. Также удалось успешно завершить вопрос о процедуре апостилирования документов, выданных на левом берегу Днестра.

Одним из самых заметных достижений стороны переговоров в Риме считают соглашения о механизме, который позволяет автотранспорту с приднестровскими номерами свободно выезжать за рубеж. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. По сообщению председателя встречи, спецпредставителя ОБСЕ Франко Фраттини, Италия выделит финансовую помощь для внедрения проекта.

Год 2018 может стать "историческим" в процессе приднестровского урегулирования. По крайней мере, именно так считают в руководстве ОБСЕ. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан убежден, что это "путь к окончательному разрешению конфликта".

Тема:
Приднестровское урегулирование (164)

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Теги:
формат 5+2, приднестровское урегулирование, переговоры, Молдова
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