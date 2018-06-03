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Солдаты НАТО, архивное фото

Пока все спали: казнь порноактрисы, НАТО укрепляет ряды, пчелы на вес золота

© Flickr/ U.S.Army/Staff Sgt.Armando R.Limon
Новости
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Самое интересное за ночь (27)
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. США выдвинули инициативу о создании нового военного соединение НАТО, которое должно отразить предполагаемый удар России. На ведущую роль этого "щита" назначили Германию.

Сообщается, что резервное соединение, в распоряжении которого будет несколько сот истребителей и кораблей, создадут в дополнение к существующим силам NATO Response Force (NRF), которые в настоящее время насчитывают около 20 тысяч военнослужащих. Требуемый срок его приведения в боевую готовность — тридцать дней, передает РИА Новости с ссылкой на издание Die Welt.

Нож как "орудие" мести

В Лондоне велосипедист попытался зарезать водителя. Он набросился на обидчика с огромным ножом. Причина агрессии — происшествие на дороге. Автомобилист подрезал велосипедиста на трассе. Как сообщила полиция, в результате этого инцидента никто не пострадал и никто не был арестован. Нападавшего сейчас разыскивают. Знал ли он водителя лично, не сообщается.

Австрия против санкций

Вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе призвал отменить санкции против России.

"Было бы желательно, чтобы ЕС пересмотрел (позицию к России), поскольку санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике. Я всегда предупреждал о том, чтобы не направлять Россию в объятия Китая, — ответил Штрахе на соответствующий вопрос журналиста о политике Евросоюза в связи с новыми пошлинами США.

По его словам, "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

Заступился за женщину и попал в полицию

В Турции прохожий ударом головы сбил с ног избивающего жену мужчину, за это его задержала полиция. Инцидент произошел в Стамбуле.
По признанию задержанного, он подумал, что мужчина избивал жену палкой, а не бумагой. При этом он отметил, что ни о чем не сожалеет. "Я сделал то, что любой человек должен был сделать. Я против насилия, но я не мог просто стоять и смотреть, когда жертвой оказалась женщина. Я бы сделал это снова, если бы это повторилось", — сказал он журналистам.

"Мужчина сказал полиции, что не избивал свою жену и что она разыгрывала сцену, когда повалилась на землю, — пожаловался задержанный. — Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего".
Видео инцидента попало в Интернет.

"Их нравы"

На юге Швеции неизвестные ограбили две фермы, с которых вынесли около 50 пчелиных ульев. Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось вблизи города Эслёв. Ежегодно в этой области у местных пасечников похищают от 50 до 100 пчелиных ульев.

Уроженка Дагестана, снимающаяся в порнофильмах под псевдонимом Кира Queen, получила от антипоклонников страшное виде по почте. В ролике запечатлено, как похожую на нее девушку расстреливают неизвестные, передает Life. Видео постановочное, но оно не на шутку испугало порноактрису, которая получала угрозы еще в марте. Но девушка не отказалась от любимой работы и продолжила карьеру уже в Санкт-Петербурге.

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