ЕАЭС начнет выстраивать диалог с Молдовой

В Кишиневе, Минске и в Москве эксперты обсуждали итоги состоявшегося в мае саммита стран Евразийского экономического союза и перспективы сотрудничества.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Во вторник, 5 июня состоялся видеомост пресс-центров Sputnik Кишинев-Минск-Москва "Итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета и перспективы развития ЕАЭС".

Директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей Шухно поделился своим мнением об одном из знаковых событий прошедшего форума – получении Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Sputnik Почему Молдова активизирует сотрудничество с ЕАЭС

"Республика Молдова после получения статуса наблюдателя в ЕАЭС будет участвовать на заседаниях высших и рабочих органов Евразийской экономической комиссии. Президент Молдовы Игорь Додон уже трижды участвовал в заседаниях Высшего евразийского совета, и мы надеемся, что у нас появятся представители Молдовы и на заседаниях Евразийского экономического Совета, консультативных комитетов. Мы начинаем работать в формате выстраивания серьезного диалога с Республикой Молдова", — подчеркнул Сергей Шухно.

Саммит стран-членов ЕАЭС, прошедший 14 мая в Сочи, завершился подписанием ряда соглашений, включая документ о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями и интеграционными объединениями. на форуме также были приняты решения об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018–2019 годы.