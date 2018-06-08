Пока все спали: что произошло минувшей ночью на Земле и в космосе

На Марсе нашли жизнь, Аргентина получит $50 млрд, а Трамп и Макрон обменялись резкими репликами, какие события еще произошли минувшей ночью, читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Австрийские власти готовы принять у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США. Высокопоставленный европейский источник сообщил газете, что саммит может пройти в Вене летом.

Информацию о намерении Австрии стать площадкой для встречи Путина и Трампа подтвердили для РИА Новости в Вашингтоне. Источник в Белом доме сообщил, что "австрийцы передали, что хотели бы провести у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным".

"Но, хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет", — сказал представитель Белого дома.

Нервный саммит

В канадском городе Ла Мальбе открывается в пятницу саммит руководителей стран "Большой семерки" — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии (G7). И это заседание, похоже, будет одним из самых нервных за последние годы. Накануне встречи президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Франции Эммануэля Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров.

© AP Photo / Evan Vucci Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить

"Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — 151 миллиард долларов (в год — ред.), а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра", — написал Трамп в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику. Трюдо и Макрон уже выразили свое недовольство по этому поводу. В частности, президент Франции сначала пригрозил Трампу, что G7 подпишет итоговый документ заседания без него, а потом дал понять, что это может стать реальностью.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.

Аргентина взяла деньги

Пока члены G7 выясняют отношения между собой, МВФ согласился выделить Аргентине кредит в размере…50 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. Эти средства выделяются на три года. Министр экономики Аргентины Николас Духовне объяснил такую необходимость тем, что из-за ухудшения ситуации в мире (ростом ставок и цены нефти и т.д.), страна во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов. Духовне предупредил, что инфляции будет больше, но Аргентина продержится.

Условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция в стране составит 17%, в 2020 году — 13%, а в 2021 году — 9%.

"Мы уверены, что (экономика) Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", — заявил Духовне. Пресс-конференция транслировалась в социальных сетях.

И из той же Аргентины пришла печальная новость. Чиновница министерства социального развития этой страны найдена мертвой в своей квартире. Предполагается, что молодая женщина покончила с собой. Выяснилось, что она была младшей сестрой королевы Нидерландов.Ее звали Инесс Соррегьета, сообщает "Российская газета" с ссылкой на издание The Mirror.

На Марсе нашли жизнь

Международная группа ученых из США, Франции и Мексики сообщила об обнаружении органических молекул и летучих соединений в залежах марсианской глины возрастом три миллиарда лет. Исследователи допускают, что вещества могли образоваться в результате жизнедеятельности инопланетных организмов. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Специалисты проанализировали образцы грунта, взятые марсоходом Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory в двух местах кратера Гейла. Ровер подверг пробы нагреванию до 500-850 градусов Цельсия, определив выделившиеся при этом молекулы. Полученные учеными данные показывают, что среди них были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. Кроме того, был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ.