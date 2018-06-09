Прогноз погоды в Молдове на субботу: будет жарко, над страной нависнет гроза

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Первый день уикенда для многих жителей страны может быть подмочен настоящим кратковременным летним дождем с грозой. Эта новость неприятно удивит тех, кто собрался в субботу отдохнуть под открытым небом — на берегу озер или Днестра, либо в компании с друзьями в лесу, жаря шашлыки.

По прогнозам метеорологов, утро 9 июня будет сравнительно нежарким. Так, в утренние часы по республике ожидается до плюс 19-20 градусов по Цельсию, переменная облачность, местами возможны очень слабые дожди. Однако в дневные часы тех, кто выехал на природу может застать врасплох настоящий летний ливень с грозой. Правда продлится он недолго и остудит на один-два градуса температуру воздуха. Так, днем в субботу синоптики обещают по стране до плюс 27-29 градусов, ветер слабый до умеренного.

Субботний вечер подарит жителям и гостям нашей республики комфортную метеорологическую обстановку: столбик термометра опустится до плюс 21-22 градусов. Местами по стране возможны кратковременные дожди со слабыми раскатами грома.

Воскресенье станет более "улыбчивым" для тех, кто все же не оставит планы отдохнуть от офисной атмосферы и выехать на природу. Синоптики прогнозируют днем, 10 июня, до плюс 29 градусов по Цельсию. Дожди отступят, будет солнечно и ясно, а легкий ветерок, скорость которого не превысит 9 км/ч, охладит тех, кому станет жарко.