В Кишиневе пройдет кинофестиваль короткометражных фильмов

В среду, 13 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Кинофестиваль короткометражных фильмов в Молдове Kinoshort 20:18".

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В рамках кинофестиваля Kinoshort 20:18 будут демонстрироваться фильмы, представленные на KONIK Film Festival, который ежегодно проходит в Москве. По окончанию KONIK Film Festival программа кинофестиваля демонстрируется по всему миру более чем в двадцати странах; Германии, Финляндии, Польше, Черногории, Испании, Турции, Индии, Норвегии, Португалии, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Греции, Сербии и т.д.

В этом году программа KONIK Film Festival будет демонстрироваться в Молдове. О подробностях значимого культурного события расскажут:

— организатор Kinoshort 20:18 Игорь МИРОНИК;

— арт-директор Kinoshort 20:18 Игорь ЧИРКОВ-ГИБУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.