В Кишиневе пройдет кинофестиваль короткометражных фильмов

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. В рамках кинофестиваля Kinoshort 20:18 будут демонстрироваться фильмы, представленные на KONIK Film Festival, который ежегодно проходит в Москве. По окончанию KONIK Film Festival программа кинофестиваля демонстрируется по всему миру более чем в двадцати странах; Германии, Финляндии, Польше, Черногории, Испании, Турции, Индии, Норвегии, Португалии, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Греции, Сербии и т.д.
В этом году программа KONIK Film Festival будет демонстрироваться в Молдове. О подробностях значимого культурного события расскажут:
— организатор Kinoshort 20:18 Игорь МИРОНИК;
— арт-директор Kinoshort 20:18 Игорь ЧИРКОВ-ГИБУ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.