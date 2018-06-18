Стала известна истинная причина победы Мексики над Германией на ЧМ

Неожиданная версия: в соцсетях рассказали о том, почему на самом деле Германия потерпела поражение от команды Мексики.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, потерпев поражение от команды Мексики, стали предметом шуток в социальных сетях.

Пользователь Twitter Паола Джанет поделилась видеороликом со своей бабушкой, назвав происходящее на видео иронично — "вот причина" победы сборной Мексики по футболу над немцами".

Героиня ролика через экран телевизора по очереди перекрестила всех игроков сборной перед началом матча, затем с чувством выполненного долга отошла в сторону.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE — paola (@paolaa_janet) 17 июня 2018 г.

Твит репостнули более 152 тысяч человек, лайкнули почти 400 тысяч, а более двух с половиной тысяч пользователей оставили комментарии.

В чем правда, брат, или Германии "капут"?!>>>

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.