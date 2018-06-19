Чем привлекательна Молдова для путешественников

В рамках видеомоста, который прошел в пресс-центре Sutnik Молдова, эксперты из РМ, Белоруссии и Эстонии рассказали о национальных особенностях развития сельского туризма.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Красивая природа, разнообразные ландшафты, комфортный климат, богатое историческое наследие, культура, отличная кухня, развивающаяся инфраструктура, доступные цены – все эти факторы определяют привлекательность Молдовы не только для местных, но и для иностранных туристов.

В последние годы граждане Молдовы все чаще интересуются достопримечательностями, культурно-историческим наследием своей страны, совершая поездки в различные интересные места Молдовы. Внимание иностранных путешественников к нашей стране также растет.

По словам председателя Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорела Мирона, из общего потока иностранных туристов, значительная часть посещает в Молдове сельскую местность, где сохранились многие достопримечательности, сосредоточены агропансионы и небольшие гостиницы. Учитывая быструю доступность всех туристических объектов на территории страны, основная часть посещений и ночевок приходится на Кишинев.

Также Мирон отметил, что для стимулирования предпринимателей и улучшения качества услуг в этой сфере, необходимы некоторые изменения в законодательстве.

В свою очередь, председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазар отметила, что, в силу своего географического положения, в Молдове обращаются к культурно-историческим источникам для привлечения туристов. "Наша ассоциация, созданная в 2000 году, нацелена на создание продукта на основе наших традиций – лучших ее аспектов", — подчеркнула она.

© Sputnik / Rodion Proca Кротенко: станет ли Молдова туристической, зависит от политики государства

Помимо уникальных ландшафтов, строений, для туристов представляют интерес древние гастрономические традиции, в том числе приготовление мясных продуктов в домашних условиях по старинным рецептам. В селе Домулджень, где недавно прошел фестиваль "Святая троица", сохранились очень интересные традиции. "В частности интерес туристов привлекают люди, которые знают, как печь ритуальный хлеб", — отметила Лазар. По ее словам, культурно-историческое наследие Молдовы – это важный и востребованный компонент для привлечения туристов в республику.

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По словам участников видеомоста, одно из преимуществ сельского туризма – доступные цены на этот вид услуг. Желающем отдохнуть в уютном номере в сельском отеле, в среднем,придется заплатить от 10-15 до 100 евро в день. За эти деньги турист, как говорится, сможет не только вкусно поесть и сладко поспать, но и посмотреть культурную программу, ознакомиться с неповторимым молдавским фольклорным колоритом. Сделать это всем желающим весьма просто: предложения операторов сельского туризма представлены в национальном и международном сегменте интернет-бронирования.