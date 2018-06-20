Россия порадовала болельщиков выходом в плей-офф

Во вторник вечером в Кишиневе активно болели за сборную России.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Болельщики собрались в Sputnik Fanzone в ресторане "Gallo Pub" задолго до начала матча Россия — Египет.



По прогнозам экспертов, для выхода из группы сборной РФ вполне хватило бы и ничейного результата, а в случае победы Россия наверняка выходит в плей-офф.

Оптимизму болельщиков мешал только факт появления на поле одного из лучших игроков прошедшего сезона, нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, залечившего травму плеча.

О том, как напряженно прошел матч, рассказывать смысла нет. Все видели на телевизионном экране.

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А вот количество поднятых бокалов за российских игроков Артема Дзюбу и Дениса Черышева поражало воображение.

Вот что сказал в перерыве Думитру Китороагэ, не только обозреватель Sputnik Молдова, но и футбольный эксперт:

"Мы получили возможность увидеть очень интересный матч. Соперник более сбалансированный, Египет — уже не Саудовская Аравия, это совсем другая команда, игра напряженная. Салаха пока удается сдерживать, у ворот России постоянно остаются трое защитников. Во втором тайме кто-то из лидеров россиян забьет гол".

И Думитру оказался трижды прав. Россия забила два мяча, еще случился автогол египтян.

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"Команду России перед турниром многие критиковали, не верили в футболистов и тренера. Но они сумели всем доказать, что способны обыграть Саудовскую Аравию и Египет. А я верил в россиян до последнего, знал, что они справятся", — сказал один из гостей Sputnik Fanzone.

И он не одинок в этом мнении. Свидетельством тому бурный восторг болельщиков, собравшихся в Sputnik Fanzone, где знатоки футбола получили призы от Sputnik Молдова и посольства России в Молдове.

Sputnik FanZone открыта для любителей футбола в пабе "Gallo Pub" по адресу Кишинев, ул. Албишоара, 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов на странице проекта и забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060 (количество мест ограничено!). В фан-зоне фанаты футбола могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля, после финального матча, где определится победитель мирового турнира.

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