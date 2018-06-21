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Примэрия Кишинева

Кишинев остался без мэра: Апелляционная палата вынесла решение

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Новости
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Тема:
Местные выборы в Молдове (158)
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Аргументы Андрея Нэстасе судей АП не убедили - вердикт суда остался в силе.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Апелляционная палата оставила в силе решение суда сектора Центр, признавшего недействительными местные выборы, второй тур которых прошел в Кишиневе 3 июня.

"Запросы Партии "Платформа "Достоинство и правда", партии "Действие и солидарность" и Партии социалистов отклонены. Оставлено в силе решение суда сектора Центр, которым были признаны недействительными местные выборы", — так звучит решение Апелляционной палаты. 

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В течение дня, по закону, этот вердикт можно опротестовать.

"Мы опротестуем это решение в Высшей судебной палате", — сказал лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, заявив, что протесты в столице продолжатся.

Суд столичного сектора Центр 19 июня принял решение не утверждать результаты выборов примара (мэра) Кишинева. До этого инстанция дважды откладывала рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура внеплановых местных выборов в Кишиневе.

Второй тур местных выборов выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

После решения суда Нэстасе и лидер партии "Действие и солидарность Майя Санду организовали в столице протесты. 

Глава партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе на митинге 17 сентября
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе – тот же Киртоакэ, "только в профиль"

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

Новый градоначальник должен руководить столицей ровно год вместо четырех лет, так как выборы были внеплановыми. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет.

В 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.

Тема:
Местные выборы в Молдове (158)

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Теги:
мэр, решение, примар, суд, Апелляционная палата Кишинева, Андрей Нэстасе, Молдова, Кишинев, Политика
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